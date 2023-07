Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi dintre companiile globale (75%) si-au mutat, in 2022, peste 40% dintre datele sensibile stocate in cloud, trend in crestere cu 26% fata de anul anterior, insa doar 45% dintre aceste informatii sunt criptate, releva raportul "Thales Cloud Security Study 2023", publicat luni.Cercetarea…

- ”Sarbatorim astazi, 26 iunie, Ziua Drapelului National, dedicata acestui important insemn al tarii noastre, care, de-a lungul istoriei, ne-a insotit in momentele de rascruce si a reprezentat simbolul sub faldurile caruia Romania a devenit un stat modern, independent, national, suveran, unitar si indivizibil.…

- Gazeta de Sud a inregistrat o crestere constanta a cifrelor de audienta online in ultimele luni. Cotidianul oltenilor de pretutindeni dovedeste ca ramane cea mai puternica voce din presa din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care presa locala este mai vulnerabila ca oricand, in care algoritmii platformelor…

- Programatorii de computere proiecteaza, dezvolta și testeaza software și se asigura ca software-ul respecta cele mai bune practici in materie de performanța, fiabilitate și securitate. Programatorii de computere pot lucra la dezvoltarea de aplicații mobile, la codificarea jocurilor video, la programarea…

- Numarul de turiști in Alba, in creștere, in martie 2023, fața de aceeași luna a anului precedent: Cat timp petrec aceștia, in medie, in județ Numarul de turiști in Alba, in creștere, in martie 2023, fața de aceeași luna a anului precedent: Cat timp petrec aceștia, in medie, in județ In luna martie 2023,…

- Thales a publicat Data Threat Report 2023, raportul anual privind cele mai recente amenințari la adresa securitații datelor, tendințe și subiecte emergente, bazat pe un sondaj realizat in randul a aproape 3.000 de profesioniști din domeniul IT și al securitații, din 18 țari și teritorii. Raportul din…

- Thales a publicat Data Threat Report 2023, raportul anual privind cele mai recente amenintari la adresa securitatii datelor, tendinte si subiecte emergente, bazat pe un sondaj realizat in randul a aproape 3.000 de profesionisti din domeniul IT si al securitatii, din 18 tari si teritorii. Raportul din…

- Prim-adjunctul directorului general al Fondului, Gita Gopinath, a declarat ca FMI a fost surprins de puterea pietei muncii din SUA si a cheltuielilor de consum, ceea ce l-a determinat sa-si revizuiasca previziunile de crestere economica pentru tara. Comentariile ei au venit la scurt timp dupa ce ultimele…