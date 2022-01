Rooney Mara va fi Audrey Hepburn într-un film bazat pe viaţa legendarei actriţe americane

Rooney Mara, cunoscută pentru rolurile din „Her", „Mary Magdalene" şi „Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", va fi Audrey Hepburn într-un film biografic pregătit de cineastul italian Luca Guadagnino pentru Apple.