Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga joaca in noul film despre Gucci, dupa ce a pierdut rolul Donatellei Versace Lady Gaga se pregateste sa revina pe marele ecran. La mai bine de un an dupa succesul inregistrat ca actrita in pelicula A Star Is Born, artista ar fi gata sa semneze deja un nou contract la Hollywood. Conform presei…

- Polonia se asteapta la o crestere rapida a numarului persoanelor infectate cu coronavirus, a anuntat luni ministrul polonez al Sanatatii, Lukasz Szumowski, fiind de asemenea preconizate noi restrictii menite sa incetineasca epidemia, in timp ce o misiune de medici polonezi a fost trimisa in Italia…

- Astazi, 29 martie, ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, vor susține o declarație de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, incepand cu ora 21:00.Declarația va fi transmisa pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Afacerilor…

- Guvernul pregateste OUG pentru suspendarea ratelor la banci Foto arhiva Ordonanța de urgența privind suspendarea ratelor la banci pentru toți cei care doresc sa faca acest demers este în atenția guvernului la ședința programata de la ora 17:00. Perioada de amânare ar urma sa fie…

- Cu toate masurile de prevenție, in Romania, așa cum era de așteptat, crește numarul persoanelor care au contactat coronavirusul. Autoritațile se pregatesc sa intre in scenariul 3, ceea ce presupune intre 101 și 2000 de cazuri.

- 31 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania. In acest context, secretarul de stat din Ministerul Sanatații roman, Nelu Tataru, a anuntat ca "Romania se pregateste de scenariul 3".

- Oamenii de fotbal care au fost condamnați la inchisoare cu executare in ultimii 5 ani au scris nu mai puțin de 54 de carți in spatele gratiilor și nici macar un volum dupa ce au fost eliberați. Fotbalul romanesc a fost lovit din plin de valul masiv al condamnarilor cu executare care au avut loc in ultimii…