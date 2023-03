Studentul japonez care a venit îmbrăcat à la Zelenski, la ceremonia de absolvire a Universității din Kyoto: „Este este idolul meu” La ceremonia de absolvire a Universitații din Kyoto, un student a venit imbracat intr-o ținuta inspirata de Volodimir Zelensk și a declarat ca președintele ucrainean este „simbolul masculinitații in aceste vremuri”, relateaza portalul japonez J-Cast . Un student, 26 de ani, care a participat la ceremonia de absolvire a Universitații din Kyoto pe 24 martie 2023, a atras tuturor atenția. El a purtat un tricou kaki cu stema armatei ucrainene și pantaloni de camuflaj bej. Ținuta lui amintește de modul in care se imbraca in aparițiile publice Volodimir Zelenski. In interviurile acodate posturilor Osaka… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

