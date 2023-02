Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: CSU Alba Iulia, prima victorie in amicale, 3-0 cu KSE Tg. Secuiesc CS Universitatea Alba Iulia a repurtat prima victorie in amicalele anului, 3-0 (2-0), la Tg. Secuiesc, cu divizioanra terța KSE Tg. Secuiesc (locul 8 in Seria 5). Universitarii au obținut un succes clar, conturat prin reușitele…

- CS Universitatea Alba Iulia a remizat, scor 3-3 (2-2), in primul meci de verificare al anului, pe terenul sintetic de la Tg. Secuiesc, cu Olimpic Zarnești („lanterna roșie” din Seria 5). Sutdenții au condus cu 2-0 și 3-2, pana la pauza punctand nou veniții Bolojan (32) și Vasinc (36), prima reușita…

- Vladuț Popa (CSU Alba Iulia), in cantonament cu Hermanstadt | Paleoca (CS Ocna Mureș), in tratative cu studenții Aparatorul Vladuț Popa (CS Universitatea Alba Iulia) este testat in aceasta perioada de catre prim-divizionara Hermanstadt, iar fundașul central a fost inclus de antrenorul Mariua Maldarașanu…

- ACS Mausoleul Marașești – ACS KSE Targu Secuiesc 9-4 (5-3) Echipa de futsal a ACS Mausoleul Marașești a obținut ceea ce și-a propus: victorie in meciul de acasa cu ACS KSE Targu Secuiesc de duminica, 20 noiembrie. In runda a șasea a Campionatului Ligii a 2-a, Seria 1, avand și puternica susținere a…

- CS Universitatea Alba Iulia, singura formație care a evoluat pe propriul teren, in aceasta runda de coșmar pentru formațiile din Alba, a remizat alb cu Avantul Reghin. O partida modesta s-a disputat pe „Cetate”, iar universitarii au ratat un nou test pe teren propriu, inregistrand a 5-a remiza consecutiva.…

- FOTO: pe „Cetate”, ora 14.00, CSU Alba Iulia – Avantul Reghin | Studenții, test cu revelația toamnei CS Universitatea Alba Iulia este singura formație din Alba care evolueaza pe propriul teren astazi, echipa condusa de Mihai Manea intalnind la ora 14.00, pe „Cetate”, Avantul Reghin. CSU Alba Iulia (locul…

