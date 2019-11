Stiri pe aceeasi tema

- Un tinar pietrean de 22 de ani, aflat la studii la Iasi, nu va uita prea curind Balul Bobocilor de la Facultatea de Drept 2019. Studentul a fost batut si injunghiat la petrecerea organizata intr-un club, in noaptea de 28/29 noiembrie, dupa miezul noptii el cerind ajutor la 112. „Am fost sesizati prin…

