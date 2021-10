Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai ridicat nivel al abandonului facultații are loc în primul, arata un studiu facut pe 5 cohorte de studenți, studiu realizat de 4 români (Claudiu Herțeliu, Cezar Hâj, Andrei Pârvan și Daniela Alexe-Coteț), documentul urmând sa apara la editura Axel Springer. ”Studenții…

- Universitatea de Stat din Moldova a procurat costume de scena pentru studenții Facultații de Arte Frumoase, programul Coregrafie, dans popular si dans sportiv. Acțiunea se inscrie in Planul de activitați realizate cu ocazia aniversarii a 75-a de la fondarea USM.

- In data de 26 septembrie a.c., intre orele 15.00-20.00, va fi organizata o adunare publica avand ca tema nemulțumirea privind restricțiile anunțate la redeschiderea școlilor, dupa urmatorul program: – intre orele 15.00 – 15.30, adunarea participanților in Piața Universitații – zona Fantani; – intre…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta, sambata, ca Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a fost tinta unui atac cibernetic. Au fost extrase listele de utilizatori inregistrati pe platforma care asigura interfata intre studenti si secretariatul facultatii.…

- Guvernul a aprobat preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie national si a decis costul standard per copil in cresa la 15.000 de lei, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. “Cel de-al doilea proiect de ordonanta de urgenta adoptat astazi are in vedere preluarea tuturor creselor in…

- Valeriu Cernei a absolvit facultatea CSIE (Cibernetica și Informatica Economica) in anul 2002, actualmente facultatea TISE. La moment, Valeriu Cernei activeaza in calitate de consultant in domeniul Tehnologiilor Informaționale și a Securitații Informaționale in cadrul companiei pe care el insuși a fondat-o…

- Guvernul urmeaza sa adopte vineri un act normativ prin care fiecare absolvent de liceu care a luat media 10 la Bacalaureat 2021 va primi 3.000 lei, iar elevii care au luat media 10 la Evaluare Naționala vor primi cate 1.000 lei, informeaza Hotnews . „Sumele necesare acordarii stimulentelor financiare…

- Serviciul de urgența 112 a fost apelat abuziv de peste 231.000 de ori, in prima jumatate a acestui an, cele mai multe astfel de apeluri fiind inregistrate in Olt, Gorj, Harghita, Ialomița și Constanța. Datele transmise de Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), pentru HotNews.ro , arata ca…