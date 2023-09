STS: Sute de apeluri de urgenta in zonele montane si de pe litoral in aceasta vara. Statiunea cu cele mai multe solicitari pentru cazuri de inec

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 19 apeluri prin care erau solicitati sa intervina de urgenta, 26 de persoane fiind salvate. Dintre acestea, sapte au fost predate echipajelor medicale pentru a fi transportate la spital.Potrivit Salvamont Romania, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul…

- Pompierii militari din Suceava au intervenit, joi dupa-amiaza, pentru evacuarea a sase persoane, printre care si doi copii, dintr-un bloc din municipiul Falticeni in care s-a produs un incendiu, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, incendiul…

- Conform unui comunicat din partea Salvamont Romania Dispeceratul National Salvamont, in ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s au primit 10 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. Conform unui comunicat din partea Salvamont Romania Dispeceratul National…

- Luni a fost o zi neagra pentru litoralul romanesc. Un barbat si-a pierdut viața, in statiunea Venus, dupa ce a fost scos inconstient din mare și nu a raspuns manevrelor de resuscitare. De asemenea, un tanar de 22 de ani a salvat de salvamari din valuri, in statiunea Vama Veche. Alți trei au avut aceeași…

- Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, s-au primit 41 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, fiind un numar ”ingrijorator de mare” de evenimente montane. Astfel, au fost salvate 54 de persoane, din care 14 au fost predate echipajelor medicale pentru…

- Noua persoane au murit prin inec pe litoral, de la inceputul sezonului estival, in alte 20 de cazuri pompierii reusind salvarea oamenilor din apa, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Aproape 900 de persoane au fost asistate medical de echipajele corturilor de…

- In primele trei saptamani ale lunii iulie, la numarul unic de urgența 112, s-au inregistrat in medie cinci apeluri in fiecare minut pentru asistența medicala necesara ca efect al caniculei. In perioada 1 – 23 iulie, la nivel national, operatorii STS ai Serviciul de urgenta 112 au preluat 783.969 de…

- Dispeceratul National Salvamont (DNS) a primit, in ultimele 24 de ore, 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, in urma carora 22 de persoane au fost salvate, potrivit Agerpres."In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea sase fiind…