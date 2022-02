Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile Administratiei Prezidentiale, Guvernului si Parlamentului se numara printre institutiile publice care vor fi iluminate in rosu, in aceasta seara, cu prilejul Zilei Europene 112.Potrivit unui comunicat de presa al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), peste 30 de sedii ale autoritatilor…

- 53 de decese cauzate de Covid-19 au fost raporatate astazi de Grupul de Comunicare Strategica . In intervalul 18.12.2021 (10:00) – 19.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 53 de decese, dintre care 17 anterioare intervalului de referinta, (26 barbati si 27 femei), ale unor pacienti infectati…

- CJ Hunedoara a decis inchiderea temporara a circulației rutiere pe DJ 664A Lupeni – Straja (km 7+850 – km 9+300) pe perioada iernii 2021 – 2022 respectiv de la data de 13.12.2021 pana la data de 31.03.2022. Drumul a fost inchis la solicitarea autoritaților locale din Lupeni. „Inchiderea…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.421 cazuri noi de COVID-19. Sunt și 101 decese in ultimele 24 de ore. 834 de bolnavi sunt pe ATI. Pana astazi, 7 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.788.260 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- Niciun județ din Romania nu se mai afla in acest moment in scenariul roșu, potrivit datelor anunțate joi, 2 decembrie de Grupul de Comunicare Strategica. Ultimul județ care avea o rata a infectarilor de peste 3 cazuri COVID la mia de locuitori, Aradul, a ieși astazi din scenariul roșu, avand acum o…

- In cursul zilei de ieri, la nivel national, 1.019 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, cele mai multe situatii fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov 219 cazuri , urmata de judetele Cluj 59 cazuri , Mures 47 cazuri si Timis 45 cazuri .Potrivit unui comunicat al IGSU, in afara acestor…

- Harghita a trecut in scenariul verde, in care mai erau 17 județe, dupa ce rata de infectare a scazut sub doua cazuri la mia de locuitori, in timp ce numarul judetelor colorate in roșu este de 11, potrivit datelor transmise marți, 23 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Judetele Alba, Arad,…

- Salvatorii Romaniei au desfasurat peste 1400 de misiuni in ultimele 24 de ore: 1.120 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, cele mai multe situatii fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov 291 cazuri , urmata de judetele Timis 69 cazuri , Cluj 60 cazuri si Mures 53 cazuri . Din pacate,…