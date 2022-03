Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un nou mesaj, in care a subliniat ca Dumnezeu nu va uita suferintele prin care trece poporul sau si va veni si Ziua Judecatii. El considera ca sanctiunile impuse de occidentali Rusiei nu sunt suficiente. “Astazi este o duminica binecuvantata. Dar nu vom ierta sute si sute de victime. Mii si mii de suferinte. Si Dumnezeu nu va ierta. Nu azi. Nu maine. Niciodata. Si in locul celor iertati, va fi Ziua Judecatii”, a afirmat Zelenski, intr-un mesaj pe Facebook. “Ii vom pedepsi pe toti cei care au comis atrocitati in acest razboi. Vom gasi fiecare…