Strigătul disperat al Italiei, către Germania: "Ajutaţi-ne, că şi noi v-am ajutat după Al Doilea Război Mondial!" Italia inregistreaza un numar de decese mai mare decat orice alta tara din cauza epidemiei de coronavirus, cu 11.591 de decese pana luni, adica o treime din totalul mondial, si peste 100.000 de cazuri de contaminare confirmate. Initiativa subliniaza resentimentul crescand al italienilor impotriva a ceea ce este considerat drept indiferenta a Germaniei fata de situatia lor critica in contextul in care Berlinul refuza sa raspunda apelurilor din partea altor tari privind mutualizarea datoriilor pentru a ajuta economiile lor in dificultate. "Dragi prieteni germani, memoria ajuta la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

