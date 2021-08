Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden este presat sa extinda termenul limita pentru evacuarile din Afganistan dincolo de 31 august. Si premierul britanic Boris Johnson cere mentinerea trupelor americane pe aeroportul din Kabul si luna viitoare, dar talibanii ameninta ca “vor fi consecinte”. In haosul din…

- ​​Din multimea de oameni care asteapta în afara aeroportului din Kabul, o fetita este ridicata peste peretele înalt si preluata de un soldat american. Momentul de saptamâna aceasta, filmat si publicat pe retelele de socializare, a surprins disperarea multor afgani care se tem de ceea…

- O „cantitate substantiala” de echipament militar american se afla acum în mâinile talibanilor, a admis marti Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, relateaza Business Insider și Agerpres.„O cantitate substantiala…

- La sfarsitul celor 20 de ani de prezenta in Afganistan, cel mai lung razboi al Statelor Unite se incheie cu o victorie spectaculoasa a talibanilor care va intina pe termen lung imaginea celei mai mari puteri mondiale, transmite AFP. Prabusirea duminica a guvernului afgan si a armatei sale…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni la Casa Alba cu presedintele afgan Ashraf Ghani si cu presedintele Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Abdullah Abdullah, pentru a discuta despre retragerea trupelor Statelor Unite din aceasta tara, pe fondul intensificarii luptelor dintre fortele…