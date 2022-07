Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a instaurarii codului galben de canicula valabil pentru perioada 29 iunie – 1 iulie 2022, Crucea Roșie Romana – Filiala Alba a amplasat un punct de prim ajutor in centrul Municipiului. Acest punct va fi deschis pana maine, in intervalul orar 10:00-17:00, iar personalul Crucii Rosii va oferi…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor, in varsta de 15 ani, care a disparut de la Centrul de Plasament din Lugoj. Raul-Daniel Vartolomei a plecat, in data de 13 iune, cu bilet de voie din Centrul de Plasament din Lugoj, iar…

- Cautari ale polițiștilor timișeni in cazul unui baiat de 15 ani din Lugoj. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce acesta a plecat dintr-un centru de plasament și nu s-a mai intors. Avea bilet de voie.

- In ediția din seara aceasta de la Acces Direct, Iulia a intervenit pentru a cere ajutor și a povesti prin ceea ce trece de ani de zile din cauza soțului ei. Mai concret, totul se rezuma la faptul ca dupa o serie de abuzuri emoționale, barbatul a instrainat-o de copiii sai prin manipulare. Iata totul…

- „Alexandru Sebi B. din cadrul CTF „Casa Noastra” Pitești a reprezentat cu succes Piteștiul și Argeșul la Concursul Național de Matematica Aplicata „Adolf Haimovici” – etapa naționala, organizata la Iași, luand MEDALIA DE ARGINT. Bravo, Sebi!!! Suntem mandri de tine!„ au anunțat reprezentanți DGASPC…

- Circa 350-400 de refugiați ucraineni vin zilnic la Centrul de Plasament pentru refugiați Patria Lukoil din Chișinau dupa pungi, prinzuri calde și suport logistic. Ajutorul este oferit in limita posibilitaților, a precizat primarul general Ion Ceban, la ședința operativa a serviciilor municipale, și…

- Un instructor pentru formarea paramedicala de la Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Basarab I” al județului Dambovița a fost in mijlocul copiilor din clasa a IV-a A Step by Step de la Școala ”Paul Banica”…