Strigă la poartă. Sau, duminica, la ţară… Ma tin de mult sa v-o spun p-asta. Dar, treburi peste treburi si iar peste treburi m-au oprit din zelu-mi mirobolant. Striga la poarta! Duminica, la tara… O minune! O poveste! Un vis! E ceva… Care n-ai tara, sa-ti cumperi. Sau sa inchiriezi. Sau, sa faci, nu stiu, ceva, ca sa ai. Ca sa fii acolo. Ca sa simti, domn’le, izu’ rural, acolo, la firul ierbii… Duminica dimineata. Pe la 5 fara nitel, eram la dus. Ca am avut treburi pana atunci. Apoi, grabnic, m-am culcat. Pan’ la 12, mi-am zis, trag un somn bun! Da’ bun, nu asa! Ca si noaptea trecuta tot asa am pierdut-o. 6.22. Striga la poarta. Si la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un expert in somn a dezvaluit ce putem face pentru a dormi mai bine noaptea.Putina lumina dimineata ne poate ajuta in acest sens, potrivit expertului Anne Marie Boyhan. „Asigura-te ca obtii lumina naturala in timpul zilei. Daca lumina soarelui iti ajunge la ochi dimineata, iti seteaza ceasul biologic…

- Europarlamentul Maria Grapini a scris despre o experienta pe care a avut-o in timpul navetei aeriene saptamanale spre Bruxelles. Ea a sustinut ca avionul care o transporta spre Bruxelles a aterizat undeva pe camp, iar din cauza acestor probleme a avut zborul o intarziere de doua ore si jumatate. „Se…

- Sunt o fata de la… Nu, nu, nu… Asta e alta belea, alt refren, alt film… Sunt o fata, parol, maica, talentata! Da’ talentata rau… Bai, daca n-am un talent… Nu-i vorba, ca am io mai multe. Pe langa faptul ca m-a facut mama talentata, am mai si devenit… Deci, sunt ceva de n-a vazut Parisu’, Tokio si Istanbulu’.…

- Ieșenii care care s-au trezit sambata dis de dimineața au vazut pe cer trei sori. Postarea Eugeniei Irina pe pagina de Facebook Codrii Iasilor a fost confirmata și de alți ieșeni, care au trimis imagini. „Soarele fantoma” este un fenomen natural extrem de rar ce consta in apariția a doua puncte luminoase…

- O carte de versuri intiutlata „Dumnezeu ne aude”, pregatita pentru aceasta Sarbatoare a Paștelui, in care se pot gasi poeme cu „Vinerea Mare”, vizitare de manastiri, rugi catre Cer. Cartea incepe cu poemul:Reda-mi, Doamne, lumina„Nu M-ai fi cautat daca nu M-ai fi gasit!” – Blaise PascalReda-mi, Doamne,…

- O carte de versuri intiutlata „Dumnezeu ne aude”, pregatita pentru aceasta Sarbatoare a Paștelui, in care se pot gasi poeme cu „Vinerea Mare”, vizitare de manastiri, rugi catre Cer. Cartea incepe cu poemul: Reda-mi, Doamne, lumina „Nu M-ai fi cautat daca nu M-ai fi gasit!” – Blaise Pascal Reda-mi, Doamne,…

- Rugaciunea este comunicarea omului cu Dumnezeu. Rugaciunea poate fi rostita oricand simțim nevoia, insa la marile sarbatori are o mai mare incarcatura spirituala. Iata o rugaciune ce poate fi spusa in duminica Floriilor: „Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Cel ce esti intru cele inalte cu…

- Care sunt cele mai puternici rugaciuni de rostit dimineața. Pentru a-ți merge bine intreaga zi și pentru a fi ferit de necazuri, este foarte bine sa incepi ziua cu o rugaciune. Iata trei rugaciuni puternice de rostit dimineața. Te vor ajuta sa treci cu bine peste fiecare zi din viața ta și totodata…