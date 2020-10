Stiri pe aceeasi tema

- China a avut peste 637 de milioane de turisti saptamana trecuta. Turiștii au vizitat diferite zone ale țarii asiatice in timpul unor sarbatori importante, Ziua Naționala și Festivalul de Toamna, cheltuind peste 68 de miliarde de dolari.

- China a avut peste 637 de milioane de turisti saptamana trecuta. Turiștii au vizitat diferite zone ale țarii asiatice in timpul unor sarbatori importante, Ziua Naționala și Festivalul de Toamna, cheltuind peste 68 de miliarde de dolari, potrivit Mediafax.Peste 637 de milioane de oameni au…

- Autoritatile din China vor da un test important in urmatoarea perioada. Trebuie sa demonstreze ca pot controla pandemia si in timpul vacantei de o saptamina care le este acordata oamenilor cu ocazia Zilei Nationale. Milioane de persoane și-au facut deja bagajele și s-au inghesuit in gari, transmite…

- Street Style la Paris Fashion Week. Cum s-au imbracat influencerii! In plina pandemie, influencerii au acaparat cele mai importante zone din Paris. Așa se intampla mereu cand Paris Fashion Week este in plina desfașurare. Iubitorii de moda au imbracat cele mai cool ținute, accesorizate cu maști de protecție,…

- Perspectivele economiei mondiale nu sunt atat de sumbre pe cat se preconiza in urma cu trei luni, a declarat joi purtatorul de cuvant al Fondului Monetar International, Gerry Rice, lasand sa se inteleaga ca organizatia isi va imbunatati estimarile luna viitoare, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Taxele vamale impuse de Administratia Donald Trump Chinei incepand din anul 2018 reprezinta incalcari ale reglementarilor comerciale internationale, a stabilit Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), conform cotidianului Financial Times.Citește și: Cristian Tudor Popescu il DISTRUGE pe Nicușor…

- Festivalul de film de la Veneția se va desfașura in perioada 2-12 septembrie și este primul eveniment major de la inceputul pandemiei cu COVID-19, scrie DPA. Va fi mai puțin stralucitor pentru ca...

- Autoritatile din Arges, judet care in ultimele doua saptamani s-a confruntat zilnic cu un numar mare de infectari cu SARS-COV-2, anunta ca se confrunta cu probleme in ceea ce priveste asigurarea paturilor pentru bolnavii de COVID-19, dar si in ceea ce priveste numarul de medici infectionisti si pneumologi,…