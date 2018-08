Stiri pe aceeasi tema

- Doua artere de circulatie din Nicolina vor fi inchise circulatiei rutiere in perioada urmatoare. Masura vine in contextul in care muncitorii Citadin, societate subordonata Consiliului Local, vor efectua lucrari de reparatii la carosabil. Una dintre strazi a fost inchisa deja zilele trecute, fiind vorba…

- Incepand cu 1 septembrie 2018, titlurile de calatorie RATBV pentru pensionari si persoane varstnice se vor vinde exclusiv pe carduri de plastic personalizate. Noul sistem va permite o mai buna monitorizare pentru ca validarile cardurilor vor oferi informatii importante despre gradul de incarcare al…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat mitingul Diasporei de pe data de 10 august, la care organizatorii au anuntat prezenta a unui milion de persoane. Traficul va fi restrictionat pe mai multe strazi din jurul Pietei Victoriei din Capitala.

- Consiliul Judetean Dambovita a decis inchiderea circulatiei rutiere pe traseul DJ 713 Dichiu - DJ 714 Zanoaga. Masura a fost luata pentru realizarea in conditii de siguranta a lucrarilor de poduri din cadrul obiectivului de investitii ,,Drum de legatura DJ 713 Dichiu - DJ 714 Zanoaga”, incepand cu data…

- Aproximativ 4.000 de protestatari social-democrați din Buzau vin la mitingul PSD din Piața Victoriei , cu 40 de autocare, 5 microbuze și 400 de mașini personale. Dintre cele 40 de autocare și autobuze, 18 sunt inchiriate de filiale PSD Buzau de la firma de transport in comun a orașului, aflata in subordinea…

- Universitatea de Vest da startul unui nou eveniment de referința pentru Timișoara – Liberty Marathon, in data de 2 iunie, sub sloganul Running Starts Inside. Traseul, complet inchis și izolat de traficul pietonilor și vehiculelor, se desfașoara pe o bucla cu lungimea de 4.2 km ce pornește din inima…

- Pe Lacul Bisericii din Campina a inceput Campionatul Național de Navomodele, competiție la care participa peste 20 de sportivi (seniori și juniori) de la mai multe cluburi din țara și care este structurata pe mai multe clase de viteza și evoluție. Concursul este organizat de Ministerul Tineretului și…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Daniel Comanescu, alaturi de deputatul Oana Vladuca, a participat la un eveniment festiv, la Caminul Cultural din comuna Candesti, in cadrul caruia opt familii au fost premiate cu ocazia implinirii a 50 de ani de casatorie. Acestora le-au fost acordate diplome…