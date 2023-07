„Străzi deschise 2023” – spectacolul de weekend de pe Calea Victoriei Statui vivante, teatru de papusi, spectacole-lectura si acrobatii se regasesc in programul acestui weekend al evenimentului „Strazi deschise” de pe Calea Victoriei din Bucuresti. In premiera, la „Strazi deschise – Bucuresti”, pe langa spectacolele de teatru, numere de acrobatie si expozitii, programul „ShakeUP! Educatie pentru cutremur” se va derula pe Calea Victoriei prin ateliere, concursuri si sesiuni de training. Teatrul Masca propune, sambata, pentru zona din fata Muzeului National de Istorie a Romaniei, un numar de statui vivante ale spectacolului „Romani la portile lumii”, prin care bucurestenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

