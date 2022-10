Strategii lui pește prăjit: “O atitudine mai dură față de China”. UE s-a trezit la spartul târgului! UE trebuie sa-și intareasca atitudinea fața de China și sa vada țara ca un concurent total cu zone limitate de potențial angajament: așa au fost sfatuiți miniștrii blocului inaintea discuțiilor privind recalibrarea strategiei Bruxelles-ului fața de Beijing. Un indemn care seamana cu o trezire buimaca la realitate, dupa ce ani de zile UE a intins […] The post Strategii lui pește prajit: “O atitudine mai dura fața de China”. UE s-a trezit la spartul targului! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

