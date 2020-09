Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentantul OMS in Romania, a declarat in urma cu o saptamana ca pentru copii noul coronavirus nu reprezinta un pericol. "Copiii nu sunt in pericol in ceea ce priveste infectia cu noul coronavirus. Marea lor majoritate fac forme inaparente sau fac forme foarte usoare de…

- Timișul are aproape 200 de pacienți in spital, cu Covid-19. La Terapie Intensiva sunt internate 12 persoane, iar trei oameni care sufereau de SARS-Cov2 au decedat in ultimele 24 de ore. La Faget, oraș aflat inca in carantina (pana sambata, 8 august, ora 19) a mai aparut un caz de Covid-19, numarul acestora…

- Aproape 180 de pacienți cu coronavirus sunt internați in spitalele din Timiș. 14 sunt la Terapie Intensiva. In Timiș sunt opt focare active, iar la Faget a mai aparut un caz pozitiv. 179 persoane cu Covid-19 sunt internate in spitalele din Timiș, potrivit Instituției Prefectului, iar in secțiile de…

- La nivel național, pana astazi, 27 iulie, au fost confirmate 45.902 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre aceștia 25.794 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.440 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare, iar 2.206 persoane…

- bull; Pana in prezent, 26 de persoane au decedat din randul celor pozitivate, iar 508 pacienti au fost declarati vindecati din Constanta si alte judete Institutia Prefectului ndash; Judetul Constanta a facut publica situatia actualizata la nivelul judetului, privind epidemia cu noul coronavirus.In contextul…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca, astazi, in județ sunt internați in spital șapte pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Situația epidemiologica din județa se prezinta astfel: șapte persoane diagnosticate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sunt internate in prezent in unitați spitalicești…

- Situația epidemiologica in municipiul Chișinau este una grava, recunoaște șeful adjunct al Direcției Sanatate din cadrul Primariei Chișinaului, Boris Gilca, care a prezentat un raport in acest sens, in cadrul ședinței de astazi a CMC. Funcționarul a facut publice datele privind persoanele infectate,…

- Dintre aceștia, 72 de pacienți sunt internați în spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca, din care 53 cunt clujeni. În ultimele 24 de ore, 8 persoane din județ au fost depistate pozitiv cu coronavirus. În prezent, la secția de terapie intensiva sunt internați…