- In familia lui Cristian Daminuța astazi este mare sarbatoare! Soția fotbalistului iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar acesta a ținut sa-i faca o urare in mediul online și sa-i mulțumeasca pentru minunea din viața sa.

- Familia unui barbat ucis acum un an, in satul Horesti, raionul Ialoveni, este disperata din cauza unei decizii pe care o considera injusta. Cei doi suspecti in acest caz au fost eliberati din arest preventiv in data de 21 aprilie, fara o decizie judecatoreasca.

- Un pusti din Dambovita a luat viata in piept si isi construieste singur casa mult visata, de cand a inceput criza Covid-19. A muncit cu ziua si a vandut balegar ca sa-si cumpere materiale, timp de mai multi ani. Familia, mare si saraca, nu il poate ajuta.

- Studiul realizat de Universitatea Oxford si de Biroul National pentru Statistici "va ajuta la imbunatatirea intelegerii gradului de infectare si a numarului de persoane susceptibile sa fi dezvoltat anticorpi impotriva virusului", a anuntat Ministerul Sanatatii de la Londra. PANDEMIE CORONAVIRUS.…

- In casa in care se afla femeia decedata este și nepoata acesteia in varsta de doar 10 ani. Familia așteapta un smen din partea autoritaților in ceea ce privește decesul batranei. Baiatul batranei este internat de vineri, confirmat cu coronavirus, la Spitalul Victor Babeș. "Din pacate trebuie…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Instituțiile teatrale din subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii vin sa ne faca mai ușoara și mai placuta șederea acasa și ofera acces gratuit online la o gama larga de spectacole. Teatrului Național „Mihai Eminescu” invita spectatorii sa urmareasca…

- Luiza Melencu a disparut acum un an, pe 14 aprilie 2019, din Caracal. Ancheta a stabilit ca adolescenta a fost rapita de Gheorghe Dinca, sechestrata timp de mai multe zile, violata si ucisa, apoi trupul i-a fost ars. Familia fetei crede ca fiica sa a fost ucisa, ci traficata. „Daca as putea sa ma intorc…

- Una dintre cele mai indragite actrițe, cantarețe și vedete de televiziune a avut parte de o petrecere ca in povești, doua zile și doua nopți, caci Mirela Boureanu Vaida a sarbatorit implinirea unui anișor a celui mai mic membru al familiei ei, Tudor Vaida. Iar petrecerea a durat doua zile. Indragita…