Straniu! Descoperit acum mai bine de 60 de ani, leacul împotriva cancerului a fost tras pe linie moartă Suntem in mileniul al treilea si, cu toate ca multi sustin ca au descoperit un leac – sau mai multe – impotriva cancerului, oamenii inca mai mor din cauza acestei cumplite maladii. Remediul descoperit de unii sau de altii este relativ, tine de multe ori de noroc, de vointa, de puterea de a lupta pentru viata. Si totusi, exista, daca ar fi sa ne luam dupa afirmatiile mai multor cetateni, un medicament care trateaza cu succes cancerul. Acesta a fost descoperit in Prahova, inca din 1959, si, desi s-a dovedit benefic, nici azi nu a fost omologat. Inventatori de ser anticanceros Foarte putina lume… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

