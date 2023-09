Stiri pe aceeasi tema

- Peste 28 de milioane de lei la Sebeș prin Programul „Anghel Saligny”: Primarul Nistor, intalnire cu ministrul Dezvoltarii pentru a susține proiectele de infrastructura Peste 28 de milioane de lei la Sebeș prin Programul „Anghel Saligny”: Primarul Nistor, intalnire cu ministrul Dezvoltarii pentru a susține…

- Pianistul de renume mondial Andrei Ivanovich, stra-stranepotul compozitorului Iosif Ivanovici nascut in 1845 la Timisoara, va concerta din nou in orașul de Bega. Muzicianul rus vine la invitația Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei și a Universitații Politehnica din Timișoara.

- Asociația Culturala Salvați Patrimoniul Timișoarei impreuna cu Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza, la Sinagoga din Cetate, in data de 3 octombrie 2023, ora 19, un recital de pian susținut de Andrei Ivanovich

- Trupa Apocalips din Sannicolau Mare, cel mai vestic oraș al Romaniei, va susține un concert in memoria fostului baterist al formației, Dan Cinpoieru, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 23 septembrie, de la ora 21, in Class Cafe, din cel mai vestic oraș al țarii noastre. „E un concert in memoria…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut miercuri o intrevedere cu presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita la Bucuresti pentru a participa la Summit-ul Initiativei celor Trei Mari.

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Robbie Williams va susține un concert in București și se pun la punct ultimele detalii. Artistul a avut cerințe speciale, atat pentru meniul sau, cat și pentru echipa lui.

- Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala. Primul concert va avea loc la 12 iunie, tot pe Arena Nationala, potrivit news.ro."Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE la…