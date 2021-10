Strălucire misterioasă deasupra Europei. Cine a observat-o (VIDEO) Astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) au observat de curand o stralucire albastruie misterioasa deasupra Europei. Ce a fost, de fapt, cu aceasta stralucire? Stralucirea a fost, de fapt, „un eveniment luminos tranzitoriu”, potrivit explicațiilor astronautului francez Thomas Pesquet , cel care a surprins imaginile inedite. Acesta este un fenomen care are loc atunci cand apar fulgere in atmosfera superioara a Pamantului, la altitudini mai mari decat in mod normal. Evenimentele luminoase tranzitorii mai sunt numite „fulgere ionosferice” sau „fulgere in atmosfera superioara”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

