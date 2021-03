Straja: Eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor Cei din Straja pregatesc un eveniment inedit pentru doamne și domnișoare. Acțiunea este dedicata Zilei Internaționale a Femeii, atunci cand in munte sunt așteptate sa schieze doamnele și domnișoarele. Accesoriul obligatoriu este placa sau schiul și… o ținuta cat mai inedita. Doamnele sunt invitate sa practice sporturile de iarna in rochii sau in orice alte ținute. Evenimentul va avea loc duminica, incepand cu ora 11:00, iar potrivit organizatorilor, reprezentantele sexului frumos trebuie sa aiba o ținuta inedita, pentru ca se va da un premiu special, MISS UMBRELLA BAR 2021. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

