- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut in primele doua luni ale anului in curs cu 4,6%, comparativ cu perioada similara din 2019, la 892 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 892 de societati noi…

- Piata de fuziuni si achizitii numarat 19 tranzactii in Romania in primul trimestru al acestui an, cu patru mai multe comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit unei analize realizata de Deloitte Romania. Potrivit estimarilor Deloitte Romania, valoarea totala a acestora, inclusiv tranzactiile…

- Orange, Vodafone, RCS&RDS si Telekom Romania vor plati in total 110 milioane de euro pentru a prelungi pe 10 ani valabilitatea licentelor 3G si 4G, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).

- Firmele private din Romania nu trebuie sa mai depuna la Oficiul National al Registrului Comertului declaratia privind beneficiarul real al societatii. Aceasta obligatie a fost suspendata, astfel ca termenul de depunere a fost prelungit cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta.…

- Obligația a fost suspendata pe durata Starii de Urgența "Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei se suspenda depunerea declaratiei privind beneficiarul real. Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a scazut, in ianuarie 2020, cu 10,8%, comparativ cu perioada similara a anului anterior, arata datele centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat marti ca a efectuat aproximativ 4.000 de controale pe piata serviciilor de comunicatii electronice si de servicii postale in anul 2019 si a aplicat amenzi de 2,53 milioane lei pentru neregulile existente.

- Fondatorii CITR, ROCA și ROCA X au lansat, joi, Impetum Group care unește companiile care activeaza in piața de insolvența sub un capital total de 40 de milioane de euro, potrivit Mediafax.„Prin reunirea brandurilor CITR, ROCA și ROCA X și generarea de sinergii, Impetum Group va impacta mai…