- Infuziile de capital din strainatate in companiile de asigurari care activeaza in Romania au insumat 1,72 milioane de euro in aprilie, comparativ cu 493.300 euro in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Registrul Comertului, conform agerpres. Ca aport la capitalul social, cea…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 52,22 milioane de euro in martie, comparativ cu 599.200 euro in aceeasi luna din 2020, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Cea mai mare infuzie de capital a fost…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele trei luni din 2021, cu 2,9%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 1.236 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 1.236 de…

- Una fumeaza președintele și premierul, alta spun specialiștii și cifrele oficiale despre vaccinare. Klaus Iohannis a declarat miercuri ca este „foarte bucuros sa vad ca deja multa lume vine efectiv la vaccinare”, dar toate datele de pana acum il contrazic pe președinte. „Am vazut impreuna primul centru…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut, in primele doua luni din 2021, cu 10%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 803 unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 803 de societati noi aveau un…

- Piata de investitii imobiliare a devenit o alternativa din ce in ce mai atractiva pentru antreprenorii romani, care sunt interesati sa isi diversifice instrumentele prin care sa-si plaseze capitalul obtinut din alte business-uri. De la o medie de aproximativ 5% din volumul anual investit in active imobiliare…