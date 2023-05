Stiri pe aceeasi tema

- Multi-Trans S.A. informeaza publicul calator asupra faptului ca, din cauza inchiderii circulației in centrul orașului datorita organizarii Zilelor Sfantu Gheorghe, se modifica traseul autobuzelor, incepand cu ziua de joi, 27 aprilie 2023, ora 09.00, pana luni, 1 mai, ora 10.00, astfel: • Pe sensul de…

- Primaria Sfantu Gheorghe anunta inceperea inscrierilor pentru programele de termoizolare a blocurilor de locuinte. Pana pe 30 iunie, asociatiile de proprietari pot anunta intentia de termoizolare, urmand ca in functie de mai multe criterii sa fie prioritizate cererile depuse. Pentru lucrarile de termoizolare…

- 45 de cereri pentru subventia de 50 de euro acordata de Primaria Sfantu Gheorghe la plata chiriei Doar 45 de tineri au depus cereri pentru subventia de 50 de euro pe luna pentru plata chiriei, pe care Primaria Sfantu Gheorghe o acorda din bugetul local printr-un program lansat la finele anului 2021.…

- In data de 20 aprilie, incepand cu ora 8:00, circulația va fi inchisa complet pe strada Ciucului, tronsonul cuprins intre bulevardul Gen. Grigore Balan și strada Romulus Cioflec. Tronsonul de drum inchis pentru lucrari de reconstrucție rutiera poate fi ocolit pe strazile Bisericii, Erege, Cerbului,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atrage atentia cu privire la anunturile false propagate online prin intermediul postarilor sponsorizate pe Facebook, semnaland ca atacatorii compromit pagini de social media si, cu ajutorul acestora, lanseaza postari sponsorizate in care promoveaza false…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna, intrunit luni in sedinta extraordinara, a aprobat incheierea unui parteneriat cu Primaria Sfantu Gheorghe si alti 12 parteneri in vederea constituirii unui consortiu pentru invatamant dual. Consortiul „Sepsi Dual” va depune un proiect de finantare in cadrul Planului…

- Primaria Sfantu Gheorghe a anunțat rezultatele finale ale programului de burse pentru studenți, masteranzi și doctoranzi aflați in ultimul an de studiu. 26 de burse vor fi acordate in cadrul acestei ediții. „26 de burse vor fi acordate in acest an. Dintre aplicanții selectați, 6 sunt studenți la ciclul…

- Avand in vedere condițiile meteorologice specifice sezonului rece, pentru siguranța traficului rutier, polițiștii covasneni fac urmatoarele recomandari: Potrivit legislației in vigoare, pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, autovehiculele trebuie sa fie dotate cu anvelope de iarna,…