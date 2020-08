Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe autostrada A1 Sibiu-Deva se desfasoara luni cu restrictii, in zona localitații Coșevița, județul Timiș, dupa ce o cisterna a ramas imobilizata pe partea carosabila.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 411,…

- Un autotren a luat foc, in aceasta dimineața, pe A1, dupa ce a lovit parapetul median. Traficul este blocat pe autostrada, in zona in care a avut loc incidentul. Evenimentul a avut loc la cațiva kilometri de Vama Nadlac. Potrivit ISU Arad, autotrenul s-a rasturnat, iar șoferul a reușit sa se autoevacueze.…

- Circulatia tramvaiului 41 in zona Podului Grant a fost blocata, vineri, la pranz, dupa ce unui barbat in varsta de 68 de ani i s-a facut rau. Acesta a lesinat, iar la scurt timp a decedat, a anuntat...

- Incidentul s-a petrecut marti dupa-masa la intersectia Caii Circumvalatiunii cu Calea Bogdanestilor din Timisoara. Soferul unui autoturism de teren circula dinspre Pasajul Jiul, iar la semafor astepta culoarea verde pe semafor. Scena a fost filmata de unul dintre soferii aflati in trafic, care a postat…

- Trafic blocat pe autostrada pe autostrada A1, in zona Gurasada, sensul de mers Sibiu – Deva, in urma unui accident, informeaza DRDP Timișoara. Polițiștii de la la brigada autostrazi cerceteaza imprejurarile in care s-a produs accidentul Revenim cu informații! sursa foto:…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 68A, șoseaua care leaga Timișoara de Deva. Un șofer a pierdut controlul autotrenului pe care il conducea, iar autovehiculul s-a rasturnat. Barbatul a fost ranit ușor. „Circulație oprita pe DN 68A in zona Ohaba, jud. Hunedoara. Un autotren a derapat și s-a…