Strabag, castigatorul contractului de peste 32 mil. lei pentru proiectarea si executia Pasajului Mogosoaia

Peste 450 de oameni, pe mana medicilor dupa incidentele de la protest

Episoadele tensionate si violente aparute la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, au trimis in grija cadrelor medicale nu mai putin de 452 de oameni, 35 dintre ei fiind jandarmi. Toti acestia au fost asistati medical chiar in zona in care a avut loc manifestatia,… [citeste mai departe]