Stormy Daniels, actrita americana de filme porno care sustine ca a avut o aventura cu presedintele Donald Trump, a declarat miercuri ca va lansa o carte de memorii intitulata ''Full Disclosure'' (''Dezvaluiri complete''), relateaza dpa. Stormy Daniels, al carei nume real este Stephanie Clifford, a facut acest anunt la talk-show-ul american ''The View'' de la ABC, spunand ca volumul va fi lansat la 2 octombrie. Ea a devenit celebra dupa ce a afirmat ca a avut o aventura cu Trump in 2006 si ca a primit bani sa tina acest lucru sub tacere. Conform editurii,…