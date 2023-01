Stop pozelor cu copiii săraci din Zanzibar! Stop “poverty porn”! E ianuarie, e frig, dar foarte mulți romani au plecat la plaja in țari mult mai calde. Instagramul si Facebook-ul sunt pline de oameni la plaja. Nicio problema pana aici. Deranjant este faptul ca aproape toți apar in poze cu copii din Africa sau din Asia, saraci lipiți pamantului. A te poza, in concediu, cu oamenii saraci este un fenomen demn de studiu pentru manualele de psihiatrie. Publicații renumite din lumea intreaga fac campanii de a stopa acest fenomen. Au plecat in Zanzibar, Thailanda sau Bali la plaja. Zanzibar (teritoriu autonom ce aparține de Tanzania) este cel mai accesibil la preț.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

