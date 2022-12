Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei, Ion Ceban, prezent astazi la ședința Consiliului Municipal Chișinau, in timpul unui discurs a fost rugat „sa renunțe la amenințari in cadrul CMC”. „Domnule primar, incetam așa retorica in CMC. Nu ne amenințam, plus ca și așa aveți o judecata și daca o pierdeți o sa maturați și Primaria…

- Chișinaul risca sa ramana de joi fara apa, dupa ce Apa-Canal a primit o notificare pe datorii la curent. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei, Ion Ceban in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Municipal Chișinau (CMC). „Eu nu știu daca cineva vrea sa vada personal cum e sa stea Chișinaul fara…

- Daniel Dobre, fostul antrenor al Simonei Halep, a lasat de ințeles in cadrul unei intervenții la radio ca i-ar fi propus sportivei sa recurga la metode de refacere neconvenționale, „in afara resurselor naturale”, care sa o ajute cu recuperarea. Afirmațiile lui Dobre vin in contextul in care Halep a…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a dat buzna la ședința Consiliului municipal Chișinau și l-a alungat de la tribuna pe reprezentantul ANRE, care povestea de mai bine de o ora despre metodologiile de calculare a tarifelor și cheltuielilor, pe care le aplica agenția. „Duceți-va de aici. Stați de o ora și…

- Primarul capitalei spune ca a fost refuzat de Guvern in acordarea unui ajutor financiar pentru a inlatura consecințele suportate de municipalitate in urma ploilor torențiale din ultima luna de vara. Mai multe subsoluri au fost inundate, acoperișuri distruse, mii de copaci au fost doborați, provocand…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, critica decizia Comisiei Situații Excepționale cu privire la proteste. „Poți protesta 4 ore. Daca ceva - baieți ai venit la protest, ma scuzați eu am 4 ore, doar 4 ore pot protesta”, a comentat Ceban, la o emisiune de la Prime .

- Primarul capitalei, Ion Ceban, s-a aratat nemulțumit de faptul ca presa nu a mediatizat un eveniment organizat de Primarie. „Ia sa vedeți cum face un deputat, un consilier PAS vreun fas, toata presa independenta e atotprezenta”, a declarat Ceban, la ședința Primariei.

