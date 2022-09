Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul gazului rusesc a provocat polemici și la ședința de astazi ai CMC, intre consilierii municipali. La un moment dat, Andrei Nastase i-a spus lui Dinari Cojocaru ca acesta nu-l poate intrece la minte. Ultimul nu a intarziat cu replica. Spiritele s-au calmat cand aleșii au trecut la urmatorul…

- Președinte fondator a Platformei DA, Andrei Nastase, a rabufnit astazi la ședința Consiliului Municipal Chișinau. Acesta a criticat lipsa unei colaborari dintre cele doua administrații, locala și centrala, in identificarea unor soluții pentru problemele cetațenilor. „Cat o sa mai cerem de la tribuna,…

- Schimb de replici și glume la ședința de astazi a Consiliului Municipal Chișinau. Consilierul municipal din partea PD Veaceslav Nedelea le-a reamintit aleșilor Platformei DA despre protestul de amploare pe care l-au organizat in 2015. „Ați uitat? Trebuie sa va aduca aminte unul de la Plahotniuc, nu?”,…

- Serena Williams (40 de ani, locul 413 WTA), aflata la ultimul turneu al carierei, s-a calificat in turul al treilea și a vorbit despre cum privește aceasta competiție. Serena Williams o infrunta, sambata, 3 septembrie, dupa ora 02:00, pe australianca Ajla Tomljanovic (29 de ani, 49 WTA), in turul 3…

- Apreciat de intreaga populație interesata de mediul in care traiește, Barometrul Calitații Vieții in Municipiul Timișoara, care analiza gradul de satisfacție al cetațenilor referitor la modul in care iși traiesc viața in oraș, a fost in acest an comandat de primarie și nu facut … direct de unul dintre…

- Experti din cadrul PNL Iasi, impreuna cu Asociatia Profesorilor Liberali din Iasi si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi colaboreaza pentru organizarea Forumului Educatiei, eveniment ce va avea loc la inceputul lunii august, in municipiul Iasi. Ultima data organizat in 2019 la Iasi, Forumul Educatiei…

- Spotul MS privind sterilizarea masculina incinge spiritele intre ministra Sanatații, Ala Nemerenco și fostul premier Ion Chicu. Ministra spune ca „video care a starnit comentarii controversate face parte din campania de informare „Planifica-ți viața! Alege metoda de contracepție care ți se potrivește!”,…

- Cei doi americani, capturati in Ucraina in timp ce luptau cu fortele armate de la Kiev, "i-au pus in pericol" pe soldatii rusi si trebuie "trasi la raspundere pentru aceste crime", a declarat luni purtatorul de cuvant de la Kremlin Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru postul american NBC News.…