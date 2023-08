Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție deține dosare pe finanțarea ilegala a partidului PSRM. Dupa spusele șefei PA, Veronica Dragalin, nu se cunoaște daca fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este vizat direct in aceste dosare. Potrivit Veronicai Dragalin, unul dintre cele mai discutate dosare…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a venit cu explicații in care respinge acuzațiile, dupa ce Consiliul Superior al Procurorilor a publicat opinia separata a trei membri privind concursul de numire a acesteia in funcție la șefia PA. „Pot preciza ca am avut mai multe comunicari cu aparatul…

- Actele de studii ale șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, vor fi verificate suplimentar, a declarat, intr-un interviu acordat Europei Libere, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. In ultimele doua zile, in spațiul public se discuta veridicitatea diplomei Veronica Dragalin, dupa…

- Actualizarea progreselor inregistrate in procesul de reforma a justiției și combaterea corupției, dar și setarea prioritaților urmatoare in vederea reformarii eficiente a instituțiilor de drept din țara noastra au fost discutate, astazi, in cadrul Reuniunii de coordonare a donatorilor cu genericul „Reforma…

- Multi afirma ca Republica Moldova e o tara agrara. Fals. Agricultura in RM nu constituie o prioritate, deoarece toti acești ani nu a fost nici modernizata, nici adusa la performante rasunatoare. Prioritate ea reprezinta in state ca Israel, Olanda, China. Moldova e tara furnizoare de carne vie si forta…

- O noua ședința de judecata in care controversatul om de afaceri Vladimir Andronachi este cercetat penal pentru escrocherie și spalare de bani in dosarul „Fraudei bancare” a avut loc fara accesul presei. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a luat inca o decizie referitor la cererea depusa de…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), așa cum a anunțat recent, va avea propriul candidat la funcția de primar al municipiului Chișinau. Vlad Batrincea, fruntaș al PSRM, a anunțat ca se discuta doua nume pentru aceasta postura de primar al capitalei. „Da, se discuta doi candidați. E vorba…

- Republica Moldova a inregistrat progrese in drumul spre reformarea justiției, dar pentru o reforma adevarata, e nevoie de schimbari radicale. Cel puțin asta considera șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, potrivit careia avem de facut mulți pași pina sistemul de justiție va fi curațat.…