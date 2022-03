Stiri pe aceeasi tema

- NATO a avertizat miercuri cu privire la pericolul ca razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei sa se transforme intr-o confruntare nucleara intre Moscova si Occident, dar a dat asigurari ca Alianta este pregatita sa-si apere membrii contra oricarei amenintari, informeaza Agerpres.„Rusia ar trebui sa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. „Rusia ar trebui sa inceteze aceasta retorica nucleara periculoasa si iresponsabila.…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…

- ''Ii vedem transferand acolo mai multe avioane de lupta si auxiliare. Ii vedem sporindu-si pregatirea in Marea Neagra. Ii vedem chiar stocand rezerve de sange'', a spus seful Pentagonului la sediul NATO din Bruxelles.Lloyd Austin a descris drept ''ingrijoratoare'' ultimele incidente armate din estul…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Agentia Reuters, potrivit Agerpres. „Face constant apel la partenerii…