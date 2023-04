Stiri pe aceeasi tema

- „NATO va este alaturi astazi, maine și atata timp cat este nevoie”, a transmis Jens Stoltenberg in cadrul vizitei efectuate la Kiev, prima de la inceputul razboiului, inainte de a-l invita pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la summitul NATO de la Vilnius din iulie, relateaza The Guardian.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca inca isi vede tara pe drumul spre aderarea la NATO. Saptamana aceasta s-a vazut o „miscare buna in directia NATO”, prin noul ajutor militar din Occident si alte manifestari ale sprijinului international, a afimat presedintele Zelenski in…

- Orice viitoare aderare a Ucrainei la NATO va avea la baza independenta si democratia tarii, ambele puse in pericol de invazia rusa, a declarat miercuri, 5 aprilie, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, potrivit Agerpres . „Viitorul Ucrainei este in familia euroatlantica”, a declarat șeful NATO…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit miercuri, in cadrul vizitei pe care o face in Marea Britanie, cu secretarul de stat pentru aparare al Regatului Unit, Ben Wallace, cu care a discutat situația generata de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Șeful diplomației romane a avut…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca decizia Rusiei de a suspenda participarea la cel mai recent tratat bilateral de control al armelor nucleare START a facut ca lumea sa fie mai periculoasa și a indemnat Moscova sa se razgandeasca. El a vorbit la o conferința de presa organizata…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica si aliatii sai nu sunt parte a conflictului dintre Rusia si Ucraina, dar a subliniat ca este important ca ucrainenii sa fie ajutati sa se apere.