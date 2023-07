Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu terminarea celui de-al Doilea Razboi Mondial, a urmat un deceniu catastrofal pentru stocul de aur al Romaniei, care a coborat de la 240 de tone, cel mai mare nivel pe care tara l-a avut vreodata, la 51 de tone in 1954, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, potrivit…

- Istoria medievala a romanilor a fost marcata de domnitori sangeroși sau cu comportamente deviante. Mulți dintre aceștia ucideau cu multa cruzime pe toți cei care le stateau in cale sau ii banuiau de tradare. Acest comportament era dictat mai ales de instabilitatea politica.

- Prezentatorul TV Mircea Radu se declara satul de urarile de tipul „fie ca...”, in contextul in care adevarata urare din aceste zile e simplul „Hristos a Inviat”.„Din ecrane, megafoane și broșuri mi se ureaza in bucla “Sarbatori Fericite!” - apoi, scrise mai mic, prețurile la miel, vin și cozonac.…

- Sfanta sarbatoare de Paște este un moment in care dragostea, pacea și seninatatea se unesc in numele Domnului. Tuturor locuitorilor comunei Someș Odorhei, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit, alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!Ioan ȘANDOR,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, cu ocazia Pastelui si a precizat ca aceasta sarbatoare „sa ne inspire sa fim, cu un gand bun si un gest de solidaritate, mai aproape de semenii aflati in suferinta, loviti de razboi ori nenorociri, afectati de pierderea celor dragi sau de povara singuratatii”,…

- Ziua de Paște 2023 e prilejul ideal de a petrece timp cu familia și de a le trimite mesaje și SMS-uri celor pe care nu-i poți avea aproape. Ți-am pregatit texte și urari cu ”Paște Fericit” și ”Hristos a Inviat” pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger, Instagram de Paște 2023. Care e…

- Pastorala de Paște 2023 a Inaltpreasfințitului Parinte Irineu: ”Bucuria omeneasca și bucuria creștina sunt doua realitați diferite ce se integreaza in Hristos, Dumnezeu adevarat și Om adevarat” Pastorala de Paște 2023 a Inaltpreasfințitului Parinte Irineu: ”Bucuria omeneasca și bucuria creștina sunt…

- Biserica Ortodoxa sarbatorește astazi Sambata lui Lazar, cunoscuta și ca Moșii Floriilor, care marcheaza trecerea dintre Postul Mare și Saptamana Patimilor. Este ziua in care Hristos l-a inviat pe Lazar la 4 zile de la moartea acestuia, aratandu-le credincioșilor minunile pe care le savarșea.