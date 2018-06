Stiri pe aceeasi tema

- Iohannnis, reacție la scrisoarea ambasadelor privind modificarile la legile penale ”Au perfecta dreptate, același lucru l-am spus și eu de multa vreme”, a spus președintele Klaus Iohannis, joi, la Bruxelles, inainte de participarea la Consiliul European de vara. ”Sper sa se auda și la PSD”, a mai transmis…

- Platforma 'Acum poporul!' ('Maintenant le peuple!'), creata in aprilie de trei partide de stanga radicale europene, Franta Nesupusa (La France Insoumise, Franta), Podemos (Spania) si Bloco de Izquerda (Portugalia), s-a extins miercuri cu alte trei formatiuni, din Finlanda, Danemarca…

- Cele mai mari cresteri ale costurilor fortei de munca au avut loc în România. În prima parte a acestui an, cresterea a fost de 12,7%. Cresteri mari ale costurilor au mai avut loc si în Letonia (11,2%), Ungaria (10,3%), Republica Cheha (9%) si Slovacia (8,5%). Cele mai…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL. Competitia va fi deschisa joi, la ora 18,00, de meciul dintre echipa gazda, Rusia, si Arabia Saudita, in cadrul Grupei A, pe stadionul Lujniki din Moscova. La turneul final vor evolua 32 de echipe, fiind prima Cupa Mondiala care are loc in Europa de Est. In urma…

- Eurodeputatii au votat miercuri, 13 iunie 2018, redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European,…

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

