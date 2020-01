Știrile ProTV: VIDEO. Imagini incredibile în Filipine: erupția unui vulcan, însoțită de descărcări electrice Imagini de cosmar în Filipine, la câteva zeci de kilometri de capitala Manila. Un vulcan a erupt, aruncând un nor de fum, cenusa si pietre la mai bine de 14 kilometri înaltime.

Coloana de fum a fost însotita de un fenomen meteorologic extrem de rar: o furtuna cu descarcari electrice care lasau impresia ca pornesc din pamânt si se îndreapta spre cer.

Citește continuarea pe Știrile ProTV. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

