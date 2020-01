Știrile ProTV: Povestea investitorului care a creat cea mai mare staţiune de schi din Carpaţi Într-o lume plina de tentatii iata ca Ucraina a devenit noua destinatie de vacanta a românilor, pe timp de iarna.

Acolo se afla cea mai mare statiune de schi din Carpati - Bukovel, iar povestea sa este impresionanta. Desi tara este dominata de saracie, coruptie si birocratie, câtiva investitori au reusit totusi sa construiasca un resort occidental: cu pârtii moderne, hoteluri si restaurante prietenoase. Motive suficiente pentru ca ai nostri sa devina clientii principali.

