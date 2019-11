Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 16.00 au votat la sectiile deschise in strainatate 234.908 romani in turul II la alegerile prezidentiale. Se inregistreaza cu 20% mai multe voturi in strainatate fața de primul tur. Clasamentul țarilor unde s-a votat cel mai multe este:…

- Lovitura pentru romanii care locuiesc in Marea Britanie. Toți strainii vor fi taxați suplimentar pentru achizițiile imobiliare Conservatorii britanici au anuntat ca vor sa introduca o taxa pe achizitiile imobiliare realizate de proprietarii straini, daca vor veni din nou la putere in urma alegerilor…

- Romanii din diaspora continua sa voteze sambata in turul doi al alegerilor prezidențiale 2019, dupa ce vineri s-a inregistrat o prezența la urne mai mare fața de primul tur cu peste 16.000 de alegatori. In a doua zi a votului in diaspora au votat 96.044 de romani la secțiile deschise in strainatate…

- Romanii din diaspora au aratat o mobilizare exemplara la urne inca din prima zi de votare la alegerile prezidențiale și peste 80.000 de alegatori și-au exprimat dreptul de vot pana sambata dimineața. Potrivit datelor centralizate ale Biroului Electoral Central, cea mai buna mobilizare a fost in Marea…

- Presa anunța ca romanii și ceilalți cetateni ai Uniunii Europene vor primi o lovitura considerabila, in urma introducerii unui plan elaborat de ministrul de Interne britanic. Aceasta se refera și la moldovenii care dețin cetațenia romana.

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, a declarat Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata…

- Parlamentul britanic a adoptat moțiunea prin care cere Guvernului lui Boris Johnson sa respecte legea ce prevede blocarea ieșirii Marii Britanii fara acord, o moțiune depusa mai mult pentru exprimarea nemulțumirii din partea opoziției, relateaza The Guardian și CNN, potrivit Mediafax.Citește…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunta, intr-o postare pe Twitter, ca romanii care locuiesc in Marea Britanie vor avea timp pana la finalul anului 2020 sa se inregistreze pentru statutul de rezidența, informeaza Mediafax.