- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.

- Forțele kurde din Siria se așteapta la represalii din partea gruparii Statului Islamic, dupa anunțul morții șefului organizației, Abu Bakr al-Baghdadi, în timpul unui raid american, a spus pentru AFP comandantul Forțelor Democrate Siriene. ”Celulele teroriste îl vor razbuna pe…

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Abu Bakr al-Baghdadi a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata, relateaza AFP,

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata, relateaza…

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…

- Liderul gruparii Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi isi indeamna sustinatorii, intr-o inregistrare, ”sa salveze” jihadistii detinuti in inchisori si familiile acestora care traiesc in tabere de deplasati in Siria si Irak, relateaza Reuters si AFP.

- Seful gruparii Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a facut apel la sustinatorii sai sa ii "salveze" pe jihadistii tinuti in detentie in inchisori si familiile acestora care traiesc in tabere de persoane stramutate in special in Siria si Irak, conform unei inregistrari difuzate luni, preluata…