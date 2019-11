ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 4 NOIEMBRIE 2019 * Pompierii au continuat, luni dimineata, actiunea de cautare a baiatului de 8 ani disparut sambata din fata casei sale, la Pecineaga, ei actionand cu motopompe de mare capacitate in zona de colectare a dejectiilor ce apartine unui complex zootehnic de crestere a porcilor.



* Soferii societatii de transport in comun Urbis Baia Mare au intrat, luni, intr-o greva spontana, fiind nemultumiti ca administratia refuza in mod repetat plata orelor suplimentare si dialogul cu reprezentantul sindicatului.



* Politistii au deschis o ancheta dupa ce au fost sesizati ca un barbat din…



