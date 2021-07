Stiri pe aceeasi tema

- LIVE BLOG de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia transmite știri de ultima ora și informații de la fața locului despre delegația Romaniei, precum și despre competiția generala de la Tokyo. Corespondența din Japonia: reporterii GSP Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed…

- Claudia Nechita, 27 ani, intra azi in ring la categoria 52 kg și o va infrunta, de la 14:12, in prima partida pe Ramla Ali, o sportiva din Somalia cu un pedigree spectaculos. Musceleanca promite insa ca va avea un drum lung la Tokyo. Corespondența din Japonia: reporterii GSP Marian Ursescu, Justin…

- David Popovici s-a calificat in finala de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Puștiul de 16 ani a devenit studiu de caz in inotul mondial. Finala va avea loc marți dimineața, de la ora 4:43, ora Romaniei. Corespondența din Japonia: reporterii GSP Marian Ursescu, Justin Gafiuc…

- LIVE BLOG de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia transmite știri de ultima ora și informații de la fața locului despre delegația Romaniei, precum și despre competiția generala de la Tokyo. Corespondența din Japonia: reporterii GSP Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed…

- David Popovici (16 ani) și Robert Glința (24 de ani) s-au calificat in semifinalele probei de 200m liber, respectiv semifinalele probei de 100m spate la Jocurile Olimpice. Corespondența din Japonia David s-a calificat in semifinale dupa o prestație excelenta in care a reușit 4-lea timp din concurs.…

- In varsta de 16 ani, David Popovici va concura in semifinala probei de 200 m liber, programata luni, 26 iulie. El și-a asigurat accesul in semifinala cu timpul de 1 minut, 45 de secunde și 32 de sutimi, potrivit GSP.ro. In semifinala probei de 100 m spate s-a calificat și Robert Glința. Popovici a intrat…

- Selecționata olimpica a Romaniei debuteaza joi la Jocurile Olimpice in meciul cu Honduras. Mijlocașul Alex Dobre prefațeaza meciul impotriva sud-americanilor. CORESPONDENȚA DIN JAPONIA: Gazeta Sporturilor este singura redacție din Romania, exceptand televiziunea și radioul de stat, care a trimis o echipa…

- Marius Marin (22 de ani), capitanul naționalei olimpice de fotbal a Romaniei, a prefațat pentru GSP.ro primul meci al „Tokyo tricolorilor”, cu Honduras. CORESPONDENȚA DIN JAPONIA: Gazeta Sporturilor este singura redacție din Romania, exceptand televiziunea de stat, care a trimis o echipa de jurnaliști…