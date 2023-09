Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului Maia Sandu, a discutat cu șeful Misiunii de parteneriat a Uniunii Europene in Republica Moldova, Cosmin Dinescu, despre realizarile misiunii in primele 100 de zile de la lansarea acesteia. Astfel, in cadrul intrevederii, președinta Maia Sandu a subliniat ca lansarea Misiunii in Republica…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la Forumul Strategic de la Bled, Slovenia, in cadrul caruia a avut mai multe intrevederi cu omologi, miniștri și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Astfel, in cadrul evenimentului, Președinta Sloveniei și gazda evenimentului, Natasa…

- Imaginea care a fost lansata pe canalele Telegram, infațișeaza o persoana care seamana cu liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin , intr-un cort de campanie, imbracat sumar. Aceasta ar fi prima imagine dupa rebeliunea eșuata de la inceputul lunii iunie și primul „semn de viața” de la liderul…

- Imaginea care a fost lansata pe canalele Telegram, infațișeaza o persoana care seamana cu liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin , intr-un cort de campanie, imbracat sumar. Aceasta ar fi prima imagine dupa rebeliunea eșuata de la inceputul lunii iunie și primul „semn de viața” de la liderul…

- Adunarea Parlamentara a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa face, in premiera, un apel la transformarea actualei misiuni de menținere a pacii din Transnistria intr-o misiune civila civila multilaterala, sub un mandat internațional recunoscut, care sa reflecte nevoile reale de pe teren.…

- Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (AP OSCE) a adoptat marti - la cea de-a 30-a sesiune anuala desfasurata in Vancouver (Canada) intre 30 iunie-4 iulie - o rezolutie pe tema situatiei din Republica Moldova in care, in premiera, delegatii au invitat pentru prima…

- UPDATE 03:00 OSCE declara Rusia stat sponsor al terorismului Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a adoptat o rezolutie prin care declara Rusia ca stat sponsor al terorismului si gruparea Wagner ca organizatie terorista, conform Yevheniia Kravchuk, reprezentant al Ucrainei la…