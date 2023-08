Stiri pe aceeasi tema

- In data de 16.08.2023 autobuzele liniei 14 vor avea traseul deviat pe sensul catre Vivo dupa cum urmeaza:Casa de Cultura str. I.G.Duca b dul Mamaia b dul Tomis str. Nicolae Iorga.Masura este impusa ca urmare a lucrarilor de asfaltare care vor avea loc in intervalul orar 09.00 19.00 pe b dul A. Lapusneanu…

- Pe 15 august 2023, autobuzele liniei 42 vor avea cap de linie la Poarta 1, astfel ca nu vor mai ajunge pana in portul Tomis. Pe 15 august 2023, autobuzele liniei 42 vor avea cap de linie la Poarta 1, astfel ca nu vor mai ajunge pana in portul Tomis, transmite un comunicat din partea CT BUS. De asemenea,…

- Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin” va sustine pe litoral spectacolele extraordinare „Ave Maria” organizate pe 15 si 16 august 2023, de la ora 21.00. Evenimentele se desfasoara pe faleza Cazinoului din Constanta (zona Farului Genovez/ grupul statuar Mihai Eminescu), potrivit news.ro.Intrarea…

- UPDATE Persoanele au fost recuperate de salvamari, se indreapta catre mal, zona hotel Malibu.Stirea initiala Interventie de urgenta a ISU Dobrogea, azi 30 iulie Este vorba despre doua persoane pe mare la cca. 50 m in larg.La fata locului intervin ambarcatiune CBRN, SMURD B Mamaia si salvamarii.Citeste…

- Dupa cum se poate observa si pe portalul instantelor de judecata, barbatul a formulat o contestatie impotriva deciziei Tribunalului Constanta, care a admis propunerea procurorilor si a dispus "arestarea preventiva a inculpatului Toma Ionel Marius ndash; cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor…

- In noaptea de 26 spre 27 iulie 2023, politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, de 49 de ani, banuit de comiterea infractiunii de omor. In seara de 25 spre 26 iulie 2023, acesta ar fi omorat un barbat, de 69 de ani, in incinta unei baze sportive din statiunea Mamaia.…

- Asociatia Culturala Georgiana Rusu a obtinut, in anii anteriori, finantare de la Primaria Constanta pentru implementarea proiectului Sunset Sea mphony, pe faleza Cazinoului. Dosarul are numarul unic 5161 118 2023 si are ca obiect anulare act administrativ HCL nr. 152 din 27 aprilie 2023. In Sectiunea…

- Omagiu lui Mihai Eminescu, la 134 de ani de la moartea poetului: Programul activitaților Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Omagiu lui Mihai Eminescu, la 134 de ani de la moartea poetului: Programul activitaților Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana…