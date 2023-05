Știrea Cititorului: „Avocado stricat la un supermarket din centrul Turzii!” O turdeana reclama faptul ca a achiziționat un avocado stricat de la un supermarket din centrul Turzii Din pacate nu mai are bonul de cumparaturi cu care sa demonstreze achiziția produsului. Totuși solicita intervenția protecției consumatorilor care in opinia sa ar trebui sa faca unele controale mult mai riguroase la supermarketuri. Ar fi vorba despre [...] Articolul Știrea Cititorului: „Avocado stricat la un supermarket din centrul Turzii!” apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute turdenii au sesizat deteriorarea aparatelor de joaca din Parcul Teilor, un adevarat pericol pentru copiii care le folosesc. Mai exact era vorba despre un tobogan rupt, la „aterizare” se ajunge direct pe ciment și se facea un apel la cei care le administreaza sa le repare pentru a evita…

- Totul zace in „amorțire” pe marele șantier din centrul Turzii. Astazi de „Buna Vestire” drumarii au luat o pauza. Daca zilele trecute erau mai multe echipe de muncitori care frezau carosabilul sau montau borduri acum nimic „nu mișca” pe centrul istoric al Turzii acolo unde se desfașoara lucrarile de…

- Cinci caini au fost vazuți „la plimbare” prin centrul Turzii chiar in zona unde se executa lucrarile de modernizare. Un turdean a facut postarea pe rețelele de socializare cu mențiunea: „E fain la Turda! Canii nu par periculoși și nu manifesta un comportament agresiv, dar cu toate acestea nu au ce cauta…

- Lipsa marcajelor rutiere este un motiv de nemulțumire pentru locuitorii strazii Alexandru Ioan Cuza din Turda Noua. Aceștia spun ca deși strada este asfaltata de doi ani, marcajele rutiere lipsesc iar in zona se circula haotic, cu viteza mare existand in orice moment pericol de accidente! „Strada Alexandru…

- Un turdean a surprins ieri stadiul lucrarilor desfașurate pe zona centrala a Turzii și implicit modernizarea aflata in plina desfașurare acolo. Acesta este de parere ca lucrarilor vor dura cu mult peste termenul avansat de municipalitate avand in vedere ca lucreaza doar cațiva oameni la montarea unor…

- Un cititor din Luna ne-a relatat ”aventura” pe care a trait-o atunci cand a fost nevoit sa-și duca tatal la Urgențe. O ”aventura” care a implicat spitalele din Turda și din Campia Turzii. ”Ieri seara in jurul orei 19:30, m-am prezentat la CPU Turda, impreuna cu tatal meu in varsta de 75 ani, care acuza…

- O cititoare TurdaNews ne-a trimis astazi mai multe poze din zona de padure a localitații Soporu de Campie, comuna Frata, in care se pot vedea gunoaie aruncate ilegal. “Sunt sigura ca au facut gratar in zona aceea și nu s-au mai sinchisit sa iși duca gunoaiele!”, ne spune aceasta. “Padurea nu este ghena…

- O turdeanca ce locuiește pe strada Zambilelor, in zona bisericii cu capela, spune ca locuitorii din zona sunt extrem de nemulțumiți pentru faptul ca in urma cu 2 ani au fost somați sa-și demoleze garajele, iar de atunci nu s-a mai facut nimic in zona. Ba mai mult, in zona a inceput sa se depoziteze…