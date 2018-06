Autoritatile au transmis ca Fleming, cunoscut pentru farsele sale si protagonist al serialului „848”, care avea 20.000 de abonati, a fost gasit fara viata miercuri seara, la ora 17.30.

Colegii de munca au contactat familia dupa ce el nu s-a prezentat la slujba, la compania Con Edison.

New York Police Department, care investigheaza cazul, a transmis ca actorul in varsta de 40 de ani a fost injunghiat in spate. Desi nu a numit un suspect, politia detine o inregistrare video in care un barbat imbracat in negru poate fi observat intrand in apartamentul victimei. Cum usa nu a fost…