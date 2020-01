Stiri pe aceeasi tema

- Asistatii social, circ in eter CIUDATI…. Se implinesc doua saptamani de cand doi asistati social din judetul Vaslui, Veronica si Viorel Stegaru din Blagesti, reusesc sa faca audiente uriase emisiunii “Acces Direct”! Producatorii se pare ca nu au de gand sa ii lase sa revina acasa, caci, fara minte si…

- Dupa statisticile ingrijoratoare privind igiena la nivel european, Uniunea Europeana nu a mai trimis faina, ulei sau conserve ca ajutor Post-ul Dambovițenii asistați social nu vor mai primi hrana de la UE, ci sapun și detergent apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea 6 milioane de “asistați social” in Romania: Cine profita de pe urma saraciei Propaganda statului comunist oglindea o Romanie aproape de perfecțiune in care nu exista șomaj, copiii cu dizabilitați erau ascunși, iar rolul familiei in creșterea ... 6 milioane de “asistați social” in Romania:…

- Batrani coafati de viitorii coafori. „Baieti nemaipomeniti! Au mai fost si in alti ani, dar cei de acum sunt mai deosebiti” Seniorii de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Noua au fost coafati si frezati de elevii Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” Brasov. Viitorii frizeri si coafeze…

- LESIN… A fost nevoie de interventia Terapiei Intensive Mobila, ieri, in curtea unei biserici din municipiul Vaslui, dupa ce unei enoriase i s-a facut rau in timpul slujbei. Slujba tinuta ieri, de preotii de la la Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Vaslui a fost intrerupta pentru cateva minute…

- Dupa ce si-a rostit discursul de Ziua Nationala a Romaniei in Piata Civica din Vaslui, presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Buzatu, a fost huiduit de mai multe persoane. Acest lucru l-a nemultumit pe Dumitru Buzatu, care a raspuns cu o jignire la adresa unuia dintre protestatari: "Mai, tembelule,…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca preluarea sefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid". Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale si astfel incalca statutul partidului.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca preluarea șefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid". Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale și astfel incalca statutul partidului."Daca…