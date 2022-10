Stil de viață sănătos: Câți pași trebuie să facem zilnic pentru a evita îngrășarea Stil de viața sanatos: Cați pași trebuie sa facem zilnic pentru a evita ingrașarea Stil de viața sanatos: Cați pași trebuie sa facem zilnic pentru a evita ingrașarea Cercetarile arata ca o persoana obișnuita se ingrașa cu aproximativ 0,5 – 1 kilogram cu fiecare an care trece, pe parcursul varstei mijlocii. Cu timpul, aceasta greutate suplimentara tinde sa se acumuleze și sa determine chiar apariția obezitații. Vestea buna e […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luminița Anghel se afla in cea mai buna forma a ei, dupa ce și-a schimbat radical stilul de viața, in urma cu un an și jumatate. In varsta de 53 de ani, artista cantarește 53 kg și este dependenta de sport. Vedeta are o gașca de prietene, cu care parcurge zilnic 10 km. La capitolul alimentație, Luminița…

- SMURD aniverseaza 32 de ani: Zeci de mii de vieți salvate sub deviza „cine salveaza o viața, salveaza o lume intreaga!” SMURD aniverseaza 32 de ani: Zeci de mii de vieți salvate sub deviza „cine salveaza o viața, salveaza o lume intreaga!” Duminica, 25 septembrie, Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare…

- Florin Hidisan a murit astazi la varsta de doar 40 de ani dupa o lupta lunga si grea cu o boala necrutatoare. Vestea a fost data pe pagina celor de la Universitatea Cluj, una dintre unltimele echipe importante la care a activat mijlocasul de meserie. A jucat de-a lungul carierei la formatii precum:…

- BERBEC In ultima perioada te-ai simțit precum un catar impovarat de tot soiul de sarcini, iar obligația și datoria au pus totul pe plan secund? Luna septembrie te imbie sa iei o pauza și sa te ingrijești de sanatatea și de relațiile tale. Evita mancarurile grase care te-au ajutat sa treci peste perioada…

- Vestea ca Toni Iuruc și Simona Halep divorțeaza a luat prin surprindere pe toata lumea. Nimeni nu se aștepta la un astfel de anunț la nici un an de la casatorie. Spre deosebire de jucatoarea de tenis, care trece pentru prima data printr-o astfel de ... sa-i spunem - formalitate, inca soțului ei, nu…

- BERBEC In ultima perioada te-ai simțit precum un catar impovarat de tot soiul de sarcini, iar obligația și datoria au pus totul pe plan secund? Luna septembrie te imbie sa iei o pauza și sa te ingrijești de sanatatea și de relațiile tale. Evita mancarurile grase care te-au ajutat sa treci peste perioada…

- Vladimir Putin a ținut un discurs surprinzator la o intalnire prin videoconferința cu guvernatorul interimar al regiunii Vladimir, Alexander Avdeev. Liderul de la Kremlin a precizat ca promovarea unui stil de viața sanatos este foarte importanta. Putin a ținut sa iși spuna parerea despre alcool la o…

- Toata lumea știe ca fructele și legumele sunt esențiale pentru un organism puternic, dar puțini aplica sfaturile recomandate de medicii specializați in alimentație. Un nutriționist de la Harvard a dezvaluit vitamina nr. 1 care menține creierul „tanar și sanatos” și alimentele pe care ar trebui sa le…